محافظ بني سويف يهنئ منسق «حياة كريمة» على تكريمه من الرئيس

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، محمد علي جبر، معاون المحافظ، منسق عام «حياة كريمة» بالمحافظة، بمناسبة تكريمه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن تكريم مجموعة متميزة من الشخصيات والتنفيذيين المشاركين في المبادرة الرئاسية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال احتفالية المؤتمر الأول لمشروعات حياة كريمة باستاد القاهرة.

وأهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع التكريم لهم خلال الاحتفالية، وتمت الإشارة لذلك أثناء تكريم «جبر» خلال تواجده اليوم، في ميدان العمل بالمشروع، وقد تسلمت درع التكريم من السيد الرئيس «السيدة والدته» لتعامله كمنسق عام للمبادرة مع المشكلات الطارئة والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ في أسرع وقت وبأقل إمكانات متوافرة، والمساهمة في إنجاز الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة وبكل دقة.

ونقل محافظ بني سويف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة الشكر والتقدير والحب للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحظى محافظة بني سويف بالعديد من المشروعات القومية والخدمية في كل القطاعات، لاسيما وأن بني سويف حظيت في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة على 66 قرية وتوابعها، ضمن مبادرة ستنقل الريف المصري نقلة تنموية غير مسبوقة.

ومن جانبه عبر «جبر» عن اعتزازه الكبير بتكريم السيد الرئيس له، الذي يمثل له الكثير ويمنحه مزيدا من الحب والانتماء لوطنه ومواصلة العمل بجد واجتهاد وإخلاص، وموجها الشكر والتقدير لمحافظ بني سويف الشاب الدكتور محمد هاني غنيم، لما وجده من سيادته من دعم وتوجيه وتشجيع، وأنه قد منحه الثقة وكامل الدعم لتحقيق التميز في كل ما يسند إليه من تكليفات وأعمال.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 66 قرية بمركزي يبا وناصر، حيث يشمل المشروع تنفيذ أكثر من 1600 مشروع خدمي يستفيد من حوالي ثلث سكان المحافظات كمرحلة أولى، التي تليها مراحل أخرى تغطي كافة القرى على مستوى الجمهورية.