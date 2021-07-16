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حنان ترك تدعو للتبرع لفك كرب الغارمات في فيديو على «تويتر»

كتب:

أحمد حامد دياب
02:42 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
الفنانة حنان ترك

الفنانة حنان ترك

دعت الفنانة حنان ترك المواطنين للتبرع لفك كرب الغارمات من السجون، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «في أيام الرحمات وشهر البركات أذكر نفسي وأذكركم أحبابي بفضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير».

وقالت حنان ترك: «كل سنة وإنتوا طيبين وسعداء ومتطمنين وراضيين وراضي عنكم رب العالمين مستورين».

وأضافت: «للأسف فيه ناس السنة دي مش هتقدر تقضي العيد مع أهاليها من الغارمين وكل حلمهم إنهم يستروا أولادهم بس تقدر تساهم وربنا يجعلك سبب مع مؤسسة مصر الخير في جميع البنوك المصرية حساب رقم 100100 إنك تخرج الناس دي من السجون يقضوا العيد في حضن أولادهم».

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