حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل.. مستمرة في طريقها

أثيرت تكهناك حول عودة حنان ترك للتمثيل مرة أخرى، وذلك بعد الصورة الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام» خلال قضائها العطلة الصيفية برفقة أبنائها.

مصدر مقرب ينفي عودة حنان ترك للتمثيل

ونفى مصدر مقرب من الممثلة المعتزلة ما تردد حول عودة حنان ترك للتمثيل، مؤكدا أنها مستمرة في الطريق الذي اختارته بكامل إراداتها، وهو ما ظهر في الفيديو الذي نشرته أثناء ممارستها الالعاب المائية وهي ترتدي مايوه شرعي «بوركيني».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثار فيها شائعات حول عودة الفنانة المعتزلة للتمثيل أو تخليها عن الحجاب، حيث ارتفعت حدة الشائعات في يونيو الماضي، بعد الصورة القديمة التي نشرتها الفنانة منة شلبي تجمعها بها دون حجاب قبل اعتزالها، عبر حسابها على «تويتر»، معلقة: «وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب».

وفي الوقت الذي طالب فيه المتابعون منة شلبي بحذف الصورة بسبب ظهور الفنانة المعتزلة دون حجاب، ردت حنان ترك قائلة: «حبيبتي يا مانجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما، وفي صحتها، ويسعد قلبك يارب».

وأعلنت الفنانة حنان ترك اعتزالها الفن في عام 2012 بعد سنوات من ارتدائها الحجاب، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل «أخت تريز»، قائلة: «قررت بفضل الله اعتزالي التمثيل.. دي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني «أخت تريز» المسلسل الأخير ليا في التمثيل».

وخلال تلك الفترة، قدمت حنان ترك عددا من الأعمال الفنية الإذاعية أو الرسوم المتحركة التي اعتمدت على الأداء الصوتي فقط، منها «كليم الله»، «الإمام البخاري»، والمسلسل الإذاعي «النداهة».

وعادت الفنانة حنان ترك للتفاعل على حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، وتحديدا «إنستجرام»، بعد فترة من حذف جميع صورها، حيث عادت لنشر عدد الصور التي تجمعها بعائلتها.