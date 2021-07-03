بتلعب مع العيال.. حنان ترك بـ«البوركيني» فى إجازة الصيف «صور»

في أخر إطلالة لها، ظهرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وهى ترتدي مايوه شرعي «بوركينى»، وتقضى إجازة الصيف، حيث نشرت عدد من الصور والفيديوهات لها عبر خاصية «ستوري».

الفنانة المعتزلة حنان ترك وسط الأطفال

ونشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، فيديو قصير لها عبر حسابها بـ«انستجرام» وهى ترتيد مايوه شرعي «بوركيني» وتضع فوقه شال شيفون طويل وتقوم بـ«التزحلق» على المياه وسط مجموعة من الأطفال.

شائعات عودتها للفن وتخليها عن الحجاب

وكانت حنان ترك، تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بعد نشرها صورة تجمعها وزوجها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» مصحوبة بتعليق منها وقولها «نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك».

ومؤخرًا حاصرت الشائعات الفنانة المعتزلة بشأن عوتها مجددًا للفن وتخليها عن الحجاب، وذلك على خلفية الصورة التي نشرتها الفنانة منة شلبي وهي بصحبتها قبل اعتزالها الفن وارتداءها غطاء الرأس، وهى الصورة التي لاقت إعجاب حنان ترك وعلقت عليها بقولها «حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب».

واعتزلت الفنانة حنان الترك التمثيل نهائيًا عام 2012، وكان آخر عمل درامي قدمته بالحجاب مسلسل الأخت تريز، وسبقها عدد من الأعمال الفنية التي قدمتها مع ارتداءها غطاء الرأس ومنها مسلسل «نونا المأذونة»، و«القطة العمياء»، و«هانم بنت باشا»، وفيلم «المصلحة» مع أحمد السقا وأحمد عز.