مصرع 3 أطفال أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام بترعة في دائرة مراكز «جرجا، دارالسلام، أخميم»، وتم انتشال الجثث ونقلها إلى المستشفيات المركزية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وصرحت بدفنها.

تلقت الأجهزة الأمنية فى سوهاج، إشارة من مستشفي جرجا العام بوصول «مروان.ا.ع»، 13 عامًا، يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إثر حادث غرق، وبسؤال والده «أحمد.ع.ع»، 60 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام في ترعة نجع سعيد الشرقي بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام، غرق طفل بترعة كائنة بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطفل «محمد. ف. ص»، 13 سنة، تلميذ ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال والده «فيصل.ص.م»، 45 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام في الترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة أخميم، غرق طفل بالترعة الفاروقية، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين غرق «عمر. ع. ع»، 11 سنة تلميذ ويقيم بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال جده «عبد العزيز.ا.ع»، 68 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام حفيده المذكور بالاستحمام في الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية، وحررت المحاضر اللازمة، وصرحت النيابات العامة بدفن الجثث.