تفاصيل منطقة الـ 700 فدان بالعلمين الجديدة: 10 آلاف شقة وبحيرة وممشى

قال المهندس عمرو التهامي، الاستشاري العام لمنطقة الـ700 فدان بالعلمين الجديدة، إن المنطقة عبارة عن كومباوند يتكون من 10 آلاف وحدة سكنية، موضحًا: «واجهنا بعض التحديات في العلمين الجديدة بسبب اختلاف طبيعة الأرض، فمنسوب المياه كان يرتفع أحيانا في أوقات العمل، وهو ما راعيناه أثناء التنفيذ».

وأضاف التهامي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة، وتقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، اليوم الجمعة، أنه يعمل في هذا المجال منذ 22 سنة، منها عامين في العلمين الجديد، متابعا: «أنا مبسوط هنا جدا، وكنت بفكر إني هتغرب وهبقى بعيد عن ولادي وبيتي لكن العائد المادي بقى مجزي وفي النهاية إحنا بنعمل حاجة لأولادنا وبلدنا».

قال المهندس محمد حميدو المشرف على تنفيذ منطقة الـ700 فدان بمدينة العلمين الجديدة، إن هذا المشروع سكني تجاري يشمل كل الخدمات والوحدات السكنية من شقق وفيلات وهو أحد أكبر مشروعات العلمين الجديدة، موضحًا أن به بحيرة طبيعية وممشى وسيشهد تدشين سوق.

ولفت إلى أن البحيرة تتوسط منطقتي الأبراج والـ700 فدان، كما تحتوي المنطقة على مساحات خضراء كبيرة، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذها على مرحلة واحدة.

وتابع أنه يعمل في مجال الهندسة منذ نحو 15 عاما، قضى منها 3 أعوام في مدينة العلمين الجديدة، حيث اكتسب خبرات كثيرة: «العمل هنا مختلف، فالمسؤولية كبيرة، وكلنا مصرون على خوض التحدي وتدشين مدينة يتحدث عنها العالم كله، ونعمل لمدة 24 ساعة».