التحقيقات: طبيب الأسنان المتحرش أجبر زميله على خلع ملابسه

جاءت إدانة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بـ 4 تهم من قبل محكمة جنايات جنوب الجيزة التي عاقبته بالسجن لمدة 16 سنة عن إجمالي التهم الأربعة، وهي هتك عرض 4 رجال بالقوة، كاشفة لإزالة اللبس في تلك القضية التي قدمتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعد أن ثبت من تحقيقاتها ارتكاب المتهم لجرائم بالصوت والصورة حيث قدم المجني عليهم فيديوهات تؤكد وتظهر جرائم طبيب الأسنان المتحرش "باسم .س" بالمجني عليه داخل عيادتيه في الشيخ زايد والدقي.

أجبر زميله على خلع ملابسه

تحقيقات النيابة انتهت إلى أن طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بالقوة أجبر زميله "محمد .ز" طبيب حديث التخرج خلال عمله في عيادته بالشيخ زايد عام 2018 على خلع ملابسه كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل، ثم باغته بهتك عرضه، وهو ما أقر به المجني عليه في تحقيقات النيابة.

رسالة عباس أبو الحسن

وأضاف الشاهد وهو الطبيب حديث التخرج الذي تعرض للتحرش بالقوة على يد طبيب الأسنان "باسم .س" عندما فوجئ بتصرف مديره الشاذ دفع يده وترك العيادة وانصرف، وترك العمل معه وبعد سنتين أي في عام 2020 شاهد ما كتبه الممثل عباس أبو الحسن عن رواية تعرضه للتحرش فاتصل به وانضم إليه في الدعوى القضائية ضد الطبيب.

تهمة هتك عرض الطبيب حديث التخرج على يد مديره وهو طبيب الأسنان "باسم" استندت إليها محكمة الجنايات وقررت معاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات عن تلك التهمة، بجانب 3 تهم أخرى حصل المتهم عليها عقوبات منفصلة وهي 3 سنوات سجنًا عن كل تهمة.