«حسين» عن مؤتمر «حياة كريمة»: المصريون كانوا بحاجة لرسالة طمأنة من الرئيس

علق الكاتب الصحفي والنائب البرلماني عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على احتفالية انطلاق مبادرة «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جميع فئات الشعب المصري كانت ممثلة في هذا الاحتفال ومن جميع الفئات وجميع المحافظات المصرية.

وأثنى حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «dmc» على مشهد الاحتفال وفقراته التي تم اختيارها بعناية، وختام الحفل بالرسالة التي طمأن خلالها الرئيس السيسي للشعب المصري.

وقدم حسين، الشكر والتقدير لكل من ساهم في خروج هذا الاحتفال بهذا الشكل المتحضر، مشيرًا إلى أن هناك رسالة تخرج من الداخل أن مصر تعمل على التنمية وأنها لن تفرط في مقدراتها خصوصا قضية المياة، متوقعًا أن تكون مبادرة «حياة كريمة» من أفضل المبادرات في مصر وأن تغير شكل الريف المصري وتحل مشاكل الفلاحين.

وأوضح حسين أن الجزء الذي ارتجله الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال ستكون مانشتات الصحف الصادرة اليوم وستكون مانشتات كافة المواقع الإخبارية المصرية وكذلك كل الصحف العربية والعالمية.

وأكد حسين أن المواطنين كانوا في حاجة لرسالة طمأنة، خاصة بعدما حدث في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مصر لم تغير لهجتها، معتبرًا أن تصريحات الرئيس كانت في غاية الأهمية والقوة، متوقعًا أن تؤدي لحلحلة في هذه القضية، وأن يفيق الغافلين ويدركوا بأن طريق التعاون هو الطريق الأصلح.

وشدد حسين على أن أسوأ شئ في مثل هذه القضايا، هي الحسابات الخاطئة القائمة على الانفعالات، نظرًا لأنها قضايا مهمة، ويلزمها تقدير للمواقف مشيرًا إلى أن هناك دول «ضاعت» بسبب عدم تقديرها للمواقف.