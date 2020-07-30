بالفيديو.. داعية إسلامية تبكي على الهواء أثناء دعاء يوم عرفة

بكت الدكتورة هبة عوف الداعية الإسلامية، أثناء دعائها في يوم عرفات، حيث قالت: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك، اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم".

وبكت "عوف"، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC"، أثناء قولها "اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شرف ما قضيت، اللهم ارزقنا حج بيتك في العام القادم".

وأضافت داعية الله: "اللهم اصرف عنا البلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك وزيارة مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم".