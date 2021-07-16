حملات مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع مدينة فارسكور ومصادرة الإشغالات

استكملت الوحدة المحلية لمدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملاتها لإزالة ورفع الإشغالات بكافة المناطق بالمدينة والقرى استنعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ونفذت الوحدة، حملة مكبرة، اليوم، استهدفت شوارع المدينة، وقرى الغوابين وأولاد خلف والضهرة والتى تم خلالها رفع الإشغالات وإزالة المخالفات ومصادرة إستندات ومكبرات الصوت واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، للارتقاء بالمظهر الحضارى العام للمدينة والقرى، وتسهيل حركة المارة بها.

كما قامت الأجهزة المحلية بمجلس المدينة اليوم بحملة تطهير الشوارع والطرق والميادين وبعض المصالح الحكومية والجهات الخدمية والمساجد التى يتردد عليها المواطنون، حيث شملت حملة التطهير اليوم الشوارع الرئيسية والمقرات الحكومية والمساجد بقرية الغنيمية .

وشدد رئيس مركز ومدينة فارسكور.على عمل الحملات بصفه دورية ومنتظمة فى كافة مناطق المركز والمدينة والجهات الخدمية والمصالح الحكومية تجنبا من انتشار فيروس كورونا اللعين وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية بالزرقا بأعمال التطهير المنشآت الحكومية والشوارع وأعمال التعقيم والمقاومة الأرضة للحشرات والباعوض حيث تتم متابعة أعمال حملات التطهير والتعقيم والمقاومة الأرضيه للحشرات والباعوض بالوحدة المحلية لقرية دقهله برئاسة أيمن المنجي بالتنسيق مع الإدارة الصحية ووحده الملاريا بالزرقا.

هذا إلى جانب الحملات انضباطية بمراكز ومدن وقري المحافظة لرفع الإشغالات من الطريق العام ومصادرة مكبرات الصوت ، حيث تم تنفيذ حملة لمصادرة مكبرات الصوت بمدينة الزرقا وقرية سيف الدين برئاسة السيد الوصيف ،وتم مصادرة عدد من مكبرات الصوت وكذلك تم رفع عدد من الإشغالات بالمدينة وقرية سيف الدين.