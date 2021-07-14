«صحة دمياط»: تخصيص يومي السبت والاثنين لعلاج مرضى ضمور العضلات

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، انطلاق تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة بمحافظة دمياط والتي تكلف حوالي 3 ملايين دولار لكل حالة.

وأوضحت الدكتورة سوزان الكيكي، مديرة الرعاية الحرجة ومسؤول برنامج الضمور العضلي بالمحافظة، أنه تم تحديد عيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي بمستشفى التخصصي لاستقبال مرضى الضمور العضلي بدءا من الساعة 10صباحا حتى الـ 2 ظهرا يومي السبت والاثنين من كل أسبوع.

وفي حال أسفر التشخيص وتأكد الإصابة بضمور العضلات الشوكي بمعايير الفحص المحددة، يتم تحويل الملف للجنة العليا لقرار خطة العلاج.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في وقت سابق تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر.

وجاءت مبادرة علاج مرضى ضمور العضلات بعد اتفاق الصحة مع شركة «نوفارتس»، لتوفير علاج الضمور العضلي، واستجابت الشركة بحضور هيئة الشراء والدواء الموحد المصرية، وأكدت وزارة الصحة أن العلاج سيتم توفيره خلال الفترة المقبلة دون أي معوقات.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 24 عيادة في 23 محافظة لاستقبال الحالات المتوقعة للإصابة بضمور العضلات حتى يتم التخفيف على الناس، وكل هذه العيادات تابعة لوزارة الصحة ويوجد منها 2 في محافظة القاهرة و22 عيادة في 22 محافظة، موضحة أنه تم استقبال أول 25 حالة، في الأسبوع الأول 8 حالات منها مناسبة للعلاج الجيني الذي تم توفيره وتم العمل على تقييم 16 حالة، وهناك حالة ليست مناسبة، مؤكدة أن قيمة العلاج تتراوح من 2.5 إلى 3 ملايين دولار.