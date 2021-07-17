حظك اليوم برج الحمل السبت 17-7-2021 مهنيًا وعاطفيًا

مولود برج الحمل يتميز بالجرأة ويحب العمل في مناصب قيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

اليوم كن مستعدا للعطاء إذا أردت أن تكسب إعجاب المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك وإذا لم تكن مرتاحا فلا تتسرع.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.