حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:35 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
برج الحوت
يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحوت 16-7-2021 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثامن يمنحك اليوم فرص لتحقيق مكاسب وللتخطيط لمستقبلك ويحالفك الحظ في البيع والشراء.
حظك اليوم برج الحوت 16-7-2021 على الصعيد العاطفي
الشمس وعطارد في منزلك الخامس يمنحانك إشراقة وطاقة ويقظة، وتوطد علاقتك بمن حولك.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.