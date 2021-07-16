حظك اليوم برج الجدي الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى للوصول لمراتب عليا، لذا يحرص على أن يكون قادرًا على التحكم في تصرفاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك وترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.