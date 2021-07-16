حظك اليوم برج القوس الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.