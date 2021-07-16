سر تطبيق مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب لأول مرة

أصدر مجلس الحكومة في المغرب قرارا مهما أمس بالموافقة على مشروع مرسوم التعليم أو مشروع مرسوم رقم 2.20.474 المتعلق بالتعلم عن بعد، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية والتي يشكل التعليم عن بعد محورا رئيسيا فيها تفرضه مقتضيات التطوير، فضلا عن ظروف انتشار فيروس كورونا.

مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب.. الأساس القانوني

وذكر بيان صادر عن المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب، يأتي وفقا لما ينص عليه القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا أحكام المادة 33 منه والتي تنص بدورها على تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، وفق ما نقلته عدد من وسائل الإعلام المغربية.

أسباب الموافقة على مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم، أن مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب جرى إعداده، بهدف وضع إطار قانوني لتحديد شروط وآليات تقديم التعلم عن بعد للمتعلمين في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص على السواء في البلاد.

نص مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب

وينص مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، كما ينص على تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وأيضا تحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها.

وينص مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب أيضا على الطريقة التي يتم بها إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد، فضلا عن تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم، والأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد.

آلية تطبيق مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب

وفي إطار تطبيق مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب، قررت وزارة التربية الوطنية المغربية تشكيل لجنة وطنية عامة إلى جانب تشكيل لجان محلية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.

إجراءات كورونا ومشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب

وفي إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لجأت سلطات المغرب إلى تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية كما فعلت أغلبية الدول، وجرى اعتماد التعليم عن بعد في المغرب لأول مرة، وفي سبيل ذلك وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية للتعليم عن بعد.

ويعد تطبيق مشروع مرسوم التعليم عن بعد في المغرب مطلب حيوي لطالما طالبت بعد عديد من القطاعات لأسباب مختلفة، إلا أنه لم تكن تتوافر الإمكانيات اللازمة في المغرب لتطبيقه، لكن في ظل جائحة كورونا وجدت الحكومة المغربية نفسها مجبرة على ذلك لأنقاذ العام الدراسي.