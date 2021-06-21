معالجة هبوط أرضي على طريق مرسى علم دون إصابات (صور)

انتهت أجهزة الوحدة المحلية بمدينة مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، والإدارة العامة للمرور، من معالجة الهبوط الأرضي بالكيلو 30 شمال مرسى علم، نتج عنه فتحة فس الطريق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة البحر الاحمر إشارة عن وجود هبوط ارضى بطريق مرسى علم ، وعلى الفور تم إبلاغ الإدارة العامة لمرور البحر الأحمر، التي قامت بدورها بعمل كردون حول موقع الهبوط، مع وضع خدمات مرورية لإرشاد قائدى السيارات.

وأكد مسؤولو هيئة الطرق والكباري أنه تم الانتهاء من إصلاح الهبوط اليوم، وتم عودة حركة مرور المركبات إلى طبيعتها على الطريق.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، من نقل وتسكين 3 ملاك ما قبل 2006 والتسكين بمنطقة مساكن حي الروضة، وإخلاء وإزالة منازلهم بالمنطقة داهمة الخطورة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ خطة القضاء على العشوائيات والمناطق داهمة الخطورة، وتوفير مساكن بديلة آمنة، وحياة كريمة للمواطنين.

وأعلن رئيس المدينة أنه يجري حالياً استكمال أعمال نقل الملاك من منطقة الخطورة الداهمة، وإعادة تسكينهم في أحد البلوكات السكنية بمنطقة حي الروضه، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ الخطة العامة للدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنه للمواطنين، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.