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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17-7-2021 مهنيًا وعاطفيًا

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الوطن
12:30 ص | السبت 17 يوليو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء شديد الإخلاص في حبه، لكن أبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

تعمل بحماس.. كما أنّ أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

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