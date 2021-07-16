دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى والدها الفنان سمير غانم، مع مرور ثامن جمعة له على وفاته، حيث نشرت دعاء لوالدها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، وقالت «ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي اللهم ادخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ووفاته

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد توفي يوم 20 مايو الماضي، ودفن في اليوم التالي لوفاته، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله الى المستشفى، ولكه بعد فترة قليلة شفي من كورونا، ولكن مضاعفات ما بعد كورونا سببت له فشل كلوي أدى إلى تدهور حالته الصحية ثم الوفاة.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

ولم يصب فيروس كورونا الفنان سمير غانم فحسب، وإنما أيضا طال زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، والتي تم نقلها هي الأخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالفعل ثبتت سلبية المسحة، ولكن ظلت حالتها الصحية متدهورة حتى الآن بسبب مضاعفات ما بعد كورونا.

ولم تعلم الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، على الرغم من مرور 63 يوما على رحيله، وذلك بناءً على تعليمات الأطباء، حيث أنهم يرون أن إخبارها برحيل زوجها وحبيب عمرها الفنان سمير غانم سيتسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

يذكر أن آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان سمير غانم، كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان الماضي، وظهر فيه مع ابنته ايمي سمير غانم.