الوسط الفني في أسبوع: أزمة حلا شيحة وتامر حسني بسبب كليب فيلم «مش أنا»

شهد الأسبوع المنقضي عددا من الأحداث الفنية المهمة والتي كان أبرزها الأزمة التي وقعت بين الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني وزوجها معز مسعود، والتي تفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

أبرز ما حدث في الوسط الفني خلال الأسبوع المنقضي، نرصده لكم كما يلي:

أزمة بين حلا شيحة وزوجها وتامر حسني بسبب فيلم «مش أنا»

فتحت الفنانة حلا شيحة، النار على الفنان تامر حسني، الذي شاركته بطولة فيلم «مش أنا» ويعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، بسبب مشاهد «الأحضان» الذي جمعتهما ببعضهما البعض، واستعان بها «تامر» للترويج للفيلم من خلال فيديو كليب أغنية «بحبك».

وأبرز الأخبار التي تناولت هذه الأزمة كما يلي:

القصة الكاملة للهجوم المتبادل بين حلا شيحة وتامر حسني ومعز مسعود

مخرجة فيلم «مش أنا» لمعز مسعود: إنت تشكرنا لأننا لم نتخذ إجراءً ضد زوجتك

والد حلا شيحة يوجه رسالة لابنته: مقدرش أقول غير إني هسيب الأيام توريها

مونتير فيلم «مش أنا» يكشف كواليس المشاهد المحذوفة لحلا شيحة: كتير أوي

من العودة إلى التبرأ.. 7 محطات في رحلة حلا شيحة مع فيلم «مش أنا»

«باب التوبة مش موجود على انستجرام».. هجوم حاد من الفنانين على حلا شيحة

«5 أحضان» ومشاهد رومانسية سر غضب حلا شيحة من تامر حسني (فيديو)

8 تصريحات لـ حلا شيحة أثارت الجدل: «الفن اللي يخلينا بعيد عن منهج ربنا باطل»

بعد هجوم حلا شيحة.. كليب «بحبك» يرتفع لـ3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

فيلم مصري يحصل على جائزة النقاد في مهرجان كان

حصل الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري، على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان.

فيلم «ريش Feathers»، أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

الفيلم المصري «ريش» يحصل على الجائزة الكبرى بمهرجان كان

رمضان «حافي» على المسرح

شارك محمد رمضان جمهوره فيديو كوميدي من أحد التكريمات له وهو يخلع حذاءه ويصعد على المسرح «حافي» دون ارتداء الحذاء، وكتب الفنان على الفيديو: «من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة»، وكان رمضان سقط في رمضان الماضي على المسرح أثناء تكريمه في مهرجان بياف منذ أشهر عدة.

محمد رمضان يصعد على المسرح «حافي»: «مبقتش أثق في أي جزمة»

جدل حول شروط حفل روبي بالساحل

أثارت روبي جدلًا كبيرا عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن موعد حفلها المقرر إقامته في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، بسبب شروط حضور الحفل، التي اعتقد البعض أنها تشمل منع المحجبات.

روبي توضح حقيقة منع المحجبات من حضور حفلها الجمعة المقبلة

إيرادات فيلم العارف أحمد عز تجاوزت المليون جنيه

تجاوزت إيرادات فيلم العارف أحمد عز أكثر من مليون جنيه، في يومه الأول، بدور العرض، متفوقًا على الأفلام المنافسة الأخرى، منها فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز.

ووصلت إيرادات فيلم العارف أحمد عز، 1.63 مليون جنيه، فيما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز، 819 ألف جنيه فقط، بينما هبطت إيرادات فيلم «مش أنا»، إلى 618 ألف جنيه، أمس الأربعاء.

إيرادات فيلم العارف أحمد عز.. تجاوزت المليون جنيه في اليوم الأول لعرضه

يحيى الفخراني يُرشح شريف دسوقي لبطولة مسرحية

أعلن مسرح كايرو شو عن إطلاق أحدث عروضه «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من بطولة النجم يحيى الفخراني، ولأول مرة على المسرح الفنان إياد نصار، ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معا.

بعد بتر قدمه.. شريف دسوقي يستعيد نشاطه بمسرحية مع يحيى الفخراني