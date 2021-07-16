ضبط 176 قطعة سلاح وتنفيذ 80187 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «176 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137متهما»، وذلك على النحو التالي:

- 13 بندقية آلية.

- 23 بندقية خرطوش.

- 128 فرد محلي.

- 12 طبنجة.

- 252 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 15 خزينة متنوعة.

- 206 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 80187 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

- 352 حكم جناية.

- 24800 حكم حبس جزئي.

- 4662 حكم حبس مستأنف.

- 39098 حكم غرامة.

- 11275 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 208 قضايا مخدرات، بإجمالي 224 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 21,330 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 14٫504 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫489 كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 1,418 كيلو جرام.

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 825 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 865 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 450 جراما.

كمية من مخدر آيس وزنت 85 جراما.

كمية من مخدر فودو وزنت 80 جراما.

- 2541 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 40 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 22 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 309 دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26404 مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.