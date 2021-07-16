لقاح موديرنا ينضم إلى اللقاحات المعتمدة في السعودية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، رسميًا اعتماد انضمام لقاح موديرنا إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ليصل بذلك عدد اللقاحات المعتمدة إلى 4 لقاحات، موضحة أنَّ لقاح موديرنا يؤخذ على جرعتين، عن طريق الحقن في العضد أو عن طريق الفم، ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يومًا، مؤكّدة أنَّه فعّال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح «موديرنا»، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة «موديرنا» بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

يمكن الحصول على لقاح موديرنا في السعودية عبر تطبيق «صحتي»

كما حثت وزارة الصحة السعودية الجميع على التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنَّ اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي، لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، مبينة أنَّه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبينت أنَّ لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة العربية السعودية.

وأكّدت أنَّ أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، مشيرة إلى أنذَ الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوما، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.