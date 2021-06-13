اتفاق لتوزيع لقاح موديرنا داخل السعودية

أعلنت مجموعة «أسترا» الصناعية السعودية، توقيع إحدى شركاتها التابعة «شركة تبوك للصناعات الدوائية»، اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية «جي إم بي إتش» لبيع وتوزيع لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19 mRNA» بالإضافة إلى أي لقاح ضد سلالات كوفيد 19 المتحورة داخل المملكة العربية السعودية.

بحسب إفصاح الشركة السعودية، لهيئة السوق المالية، تم توقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة موديرنا تي إكس إنك الأمريكية، لبيع وتوزيع لقاحها كوفيد 19 mRNA وأي من سلالات كوفيد 19 المتحورة للقطاع العام والقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

وستمتلك شركة تبوك حقوق التسجيل لهذه المنتجات خلال فترة الاتفاقية، وتشمل هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ما تم ذكره الحصول على التصاريح اللازمة والمحافظة عليها بما في ذلك تسجيل هذه المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، ومتابعة التيقظ الدوائي لهذه المنتجات.

كما تتضمن الاتفاقية توفير ما يلزم من أعمال المناولة الملائمة لتوزيع المنتجات إلى الموزعين الرئيسيين والمستشفيات والعيادات والجهات الاخرى.

وذكر موقع السوق المالية، أنه من الصعب تحديد قيمة العقد نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح، كما يصعب تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح وسيتم الإعلان عن أي أثر جوهري في القوائم المالية الربع السنوية والسنوية.

كما تمنح هذه الاتفاقية شركة تبوك، إمكانية التباحث في توسيع دائرة الأعمال مع شركة موديرنا داخل المملكة وخارجها بخصوص منتجاتها الأخرى غير لقاح كوفيد 19 وسلالالته المتحورة حال التصريح بها مستقبلاً.