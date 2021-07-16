هالة صدقي تحتفل بحكم تأييد نسب أبنائها: مكنتش أتمنى الحبس لـ«أبو ولادي»

في أول رد فعل لها، علقت الفنانة هالة صدقي، اليوم، على رفض المحكمة دعوى زوجها بإنكار نسب طفليها منها الأربعاء الماضي، فضلا عن حبسه لمدة شهر لامتناعه عن دفع نفقة طفليه، وذلك اليوم عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وكتبت هالة صدقي، عبر حسابها بـ«انستجرام»: شكرًا لكل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تمامًا من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة، في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه.

هالة صدقي عن زوجها: للأسف شخص مريض استغل أبناءه للتشهير بشخصي

وتابعت: لم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساواماته لدرجة الحبس لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا، ولم يراع مشاعرهم وضغط عليهم حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها.

واستطردت، قائلة: ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادي عليه أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة.

هالة صدقي: مازالت هناك قضية طلبي في بيت الطاعة.. «إن شاء الله هتخلص»

واستكملت قائلة: بشكركم ومهما كان فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية، بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي المحترم والمحترم جدًا وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي.

هالة صدقي: «هنفتح طلبات الزواج تاني»

واختتمت منشورها، قائلة: بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني.