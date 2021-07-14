المحكمة ترفض دعوى إنكار نسب ابني هالة صدقي وتحبس زوجها شهرا

أصدرت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، حكمها برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقي التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وحبس الزوج لمدة شهر؛ لامتناعه عن دفع متجمد نفقة «مستحقات متأخرة» للطفلين.

وجاء قرار المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن مطالبة بالقبض على زوج الفنانة هالة صدقي بعد أن تتسلم الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم القضائي الصادر بحقها من محكمة الأسرة، مؤكدة أن أجهزة الأمن تعمل على إنفاذ القانون بشكل تام، فالجميع أمام القانون سواء.

وأوضحت المصادر، أنه ينبغي على الفنانة هالة صدقي أو موكلها من المحامين، تقديم الحكم الصادر من محكمة الأسرة إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامة مسكن الزوجية، حتى يتسنى للشرطة اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المتهم.

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن تنفذ الأحكام القضائية ضد المتهمين داخل نطاق جمهورية مصر العربية، عن طريق الملاحقة الأمنية للمتهم، وإظهار الحكم القضائي الصادر ضده على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بوزارة الداخلية، ويتابع في الكمائن الأمنية عن طريق التفتيش العشوائي عن الهاربين من الأحكام، بعد أن تداهم أماكن إقامته.