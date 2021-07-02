بوسي شلبي تنجو من الغرق «في قارب» برفقة هالة صدقي وابنتها.. فيديو

تصدرت الإعلامية بوسي شلبي محركات البحث عبر الإنترنت، وذلك بعد الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه برفقة الفنانة هالة صدقي وابنتها مريم سامي، أثناء قضاء العطلة الصيفية في أحد المدن الساحلية.

وكانت بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، خلال جولة في قارب تقوده مريم ابنة الفنانة هالة صدقي «بسرعة زائدة»، حيث انحرف القارب عن مساره لأكثر من مرة، وكاد أن يصطدم بأحد الكباري المنخفضة، ما تسبب في حالة من الخوف لدى بوسي وطالبتها بتوخي الحذر، كما وجهت حديثها إلى هالة بعد ذلك وطلبت منها تولي القيادة بدلا من ابنتها، قائلة: «لا يا هالة مش بعرف أعوم.. سوقي أنت، هغرق»

بوسي شلبي مع هالة صدقي وابنتها: «هغرق»

يشار إلى أن بوسي شلبي شهدت مؤخرا أزمة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ما استضافت الفنانة ريهام حجاج، وخلال اللقاء تحدثت «حجاج» عن زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز، وبمجرد انتهاء الحلقة نشرت ياسمين «كوميك» من مسلسلها الأخير «اللى ملوش كبير» وعلقت عليه قائلة: «على الله حكايتكم ياجوز حرابيق».

ويرجع الخلاف إلى لقاء للمذيعة بوسي شلبي فى برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة قناة القاهرة والناس، والذى تضمن سؤالًا من الدغيدي لشلبي جاء نصه: «ياسمين عبد العزيز الفنانة رقم واحد فى مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود»، وردت بوسي: «يسرا الفنانة رقم واحد فى الوطن العربي وما لاتزال يسرا بتحتل كل الأجيال لحد دلوقتى بتنجح سينما وتليفزيون يعني السنة اللى فاتت اللى نجحت سينما وتليفزيون وكانت أعلى نسبة مشاهدة يسرا وياسمين عبد العزيز مكنتش على الساحة».

وتحظى الإعلامية بوسي شلبي بمتابعات كبيرة عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث يتجاوز عدد المتابعين مليون ونصف مليون مشاهدة، وتنشر بشكل يومي مقتطفات من حياتها اليومية ولقائتها مع المشاهير، كان آخرها كواليس من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.