من القاهرة لأسيوط.. تفاصيل 20 وظيفة خالية براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه

طرح موقع «الوطن» المعني بتوفير حركة الوظائف، مجموعة من المهن الشاغرة التي تتطلب عددا من الشروط والمهام، فضلا عن أنها متنوعة من حيث المنطقة، لتوفير الوقت والجهد والسفر والتنقل بين المحافظات، والتي تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

وظيفة صيدلي

اسم الشركة: صيدلية تامر.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 8.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: اللواء.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: سلسلة نولا للمخبوزات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2500 جنيه مصري.

وظيفة فني صيانة تكيف

اسم الشركة: اوركيديا للأنظمة المتقدمة والتكنولجيا.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: باد مايند جروب .

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس موقع تشطيبات داخلية

اسم الشركة: باد مايند جروب.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس تصميم

اسم الشركة: باد مايند جروب.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: ديار للإستثمارات العقارية.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 31 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة دكتور صيدلي

اسم الشركة: صيدليات أبو النجا.

مقر العمل: المعادى - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة ضابط أمن

اسم الشركة: كير سرفيس.

مقر العمل: المعمورة - العجمي - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 75.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير مطعم

اسم الشركة: شاورما ستريت.

مقر العمل: مدينتي - الرحاب - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

لحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة خفير

اسم الشركة: VIJUA .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2400 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة رئيس قسم ميكانيكا

اسم الشركة: دامفي.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس إنتاج

اسم الشركة: اينوفيت لإدارة الأصول.

مقر العمل: الزقازيق - الشرقية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: يثرب للإنشاءات.

مقر العمل: قويسنا - المنوفية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: برايم للمنتجات الورقية .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000- 2500 جنيه مصري.

وظيفة سائق خاص

اسم الشركة: Drug pharma Egypt .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

وظيفة سوشيال ميديا مبيعات

اسم الشركة: فائق دي أي تي.

مقر العمل: الزيتون - جاردن سيتي - حدائق القبة - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000- 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1500- 5000 جنيه مصري.

وظيفة رئيس حسابات

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: أبنوب - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب توصيل

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: أسيوط .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: يشترط ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: أبنوب - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.