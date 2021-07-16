«حياة كريمة».. الانتهاء من تطوير 5 قرى بتنفيذ 76 مشروعا في مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه جرى الإنتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، في 5 قرى بنحو 76 مشروعاً وجارى العمل بـ6 قرى بالمرحلة الثانية بعدد 54 مشروعاً.

وأكد منسق حياة كريمة بمطروح، أن المشروعات التى أدرجت في المبادرة بنطاق محافظة مطروح، تضمنت إنشاء مدرسة جديدة بتجمع أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وجرى الإسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا، بعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى، وفى مجال السكن الكريم انتهت المبادرة تأهيل 134 منزلا بالقرى والتنفيذ بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.

مشروعات حياة كريمة بمطروح.. قرية بهى الدين بسيوة

وقال منسق حياة كريمة بمطروح إن مشروعات تطوير قرية «بهى الدين»، بمركز سيوة شملت رصف 3.2 كم طرق داخل القرية، ورفع كفاءة مركز شباب قرية بهى الدين، ورفع كفاءة مدرسه بهى الدين ورفع كفاءه مقر الوحدة المحلية، ودعم القرية بـ100 عمود إناره ورصف طرق القرية بطول 1 كم.

مشروعات حياة كريمة بمطروح.. قرية سيدنا هود بالحمام

وأضاف أن تطوير قرية «سيدنا هود»، بالحمام تضمن رصف مدخل القرية بطول 1,6 كم، ورفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية، وإحلال وتجديد الوحده الصحية بالقرية بتجهيزاتها، وإنشاء شبكه الصرف الصحي عن طريق خزان تحليل لا هوائي، وإنشاء ملعب خماسى منجل نجيل صناعى بدعم من محافظه مطروح، وتوسعة مدرسة أبو عبيده القديمه للتعليم الأساسي بزياده 5 فصول مع رفع كفاءه المدرسة القديمة.

مشروعات حياة كريمة بمطروح.. قرية سيدى شبيب بالضبعة

وأشار منسق المبادرة إلى تطوير قرية «سيدى شبيب» بالضبعة، من خلال إنشاء عدد 9 خزانات لجمع مياه الأمطار سعة 100م3 ورصف 5.600 كم طرق، ورفع كفاءة مدخل القرية، ورصف طريق لمسافة 2,100 كم إنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3، ورفع كفاءة مبنى مركز شباب سيدى شبيب، وإنشاء سور مباني حول الملعب الخماسى المنجل، ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية ومبنى وملعب مركز شباب حسنبك، وتطوير مدخل المركز، ودعم القرية بعدد 1 محول قدرة 100 ك فولت من خطه وزارة الكهرباء.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء مبنى جديد بمدرسه سيدى شبيب مكون من طابقين توسعه 11 فصل، والإنتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وفى مجال الخطه الاستثمارية، جرى تدعيم القرية بمحول قدرة 100 ك وات وأعمدة إنارة للقرية ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800 متر.