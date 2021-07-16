منسق حياة كريمة في الدقهلية: المبادرة ستشمل جميع القرى خلال 3 سنوات

تسابق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية الزمن من أجل إنهاء المشروعات بأول مركز علي مستوى المحافظة وهو مركز شربين الذي يضم 7 وحدات محلية 26 قرية، و 278 عزبة وتابع، بمشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من معظم الأعمال الأساسية قبل يوم 31 ديسمبر 2021 لتنتقل مبادرة حياة كريمة إلى مراكز أخرى في المحافظة وفق خطة مدروسة خلال 3 سنوات وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والتقت «الوطن»، بالمهندس محمد سامي، منسق عام مبادرة «حياة كريمة»، في محافظة الدقهلية، والذي كشف عن حجم الإنجازات على الأرض في المشروعات الجاري تنفيذها في 26 قرية علي مستوى مركز شربين.

ماذا يمثل المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة لكم؟

بدأنا المبادرة تجريبيا لمدة عام، وعملنا على الأرض لمدة 6 أشهر، وحتى اللحظة لم يتم التعرف علي ما يجري على الأرض من المجتمع المدني، ولم يتم التسويق للمبادرة، ولكن بالعرض الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في استاد القاهرة، اتضحت الصورة تمام، وتم رسم صورة المستقبل للإجابة على استفسارات المواطنين عن سبب اختيار مركز دون أخر، وأصبح الجميع فاهم ماذا يجري على الأرض والصورة أصبحت أوضح للجميع، وخلال الثلاث سنوات القادمة لن تترك قرية أو تابع أو عزبة إلا وسنوفر به حياة كريمة.

ما هي معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها حاليا؟

نحن في مبادرة حياة كريمة وضعنا أولويات في التنفيذ حسب حاجة المواطن فبدأنا بمشروعات مياه الشرب ومد شبكات المياه وانتهينا منها بنسبة 100% وأصبحت جميع القرى والعزب والتوابع بها مياه شرب نظيفة، ونعمل على إنشاء مجمع خدمات بكل وحدة محلية، وتم الانتهاء منها بنسبة 45 % تقريبا، كما تم الانتهاء من هدم 9 وحدات صحية لإعادة إنشائها وفق أحدث النماذج التي أعدتها وزارة الصحة، والانتهاء من تبطين 30% من الترع، ومد الغاز الطبيعي في قريتين.

كذلك جارٍ العمل في مراكز الشباب سواء إنشاء أو رفع كفاءة وتم الانتهاء بنسبة 20%، كما تعمل محطات صرف صحي جديدة ومحطات معالجة، وتسلمنا بالفعل محطة قرية أبو جلال لإنشاء محطة معالجة.

وماذا عن توفير سكن للمواطنين؟

فحصنا بالفعل 830 حالة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سكن كريم»، وتم رصد 575 حالة منها تحتاج إلي سكن، و يتم التعامل معهم حاليا.

هل عمل المبادرة يستهدف مركز شربين بالكامل أم قرى معينة؟

نستهدف مركز شربين بالكامل بجميع قراه وتوابعه، ويجري العمل في محطات صرف صحي، و طريق ورصف، ومياه شرب، ومجمع خدمات بكل وحدة محلية، بالمركز 8 وحدات محلية، كما نستهدف توصيل الغاز.

وماذا عن باقي مراكز الدقهلية؟

مدة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 سنوات، بدأت في شربين وهو من أكبر مراكز الدقهلية، وبمجرد الانتهاء منه سيتم الانتقال إلي مراكز أخرى حتى يتم الوصول إلي جميع المراكز وتطويرها قبل نهاية مدة المبادرة.

هل تهتم المبادرة بالإنشاءات فقط أم بالبشر أيضا؟

اهتمامنا كله بالبشر وأن نوفر حياة كريمة، ولذلك أطلقنا بالتعاون مع جامعة المنصورة قوافل طبية وعلاجية وتثقيفية، واكتشاف مواهب وغيرها من الأهداف التنموية، وكذلك قوافل مع المركز القومي للمرأة لتوعية المقبلين علي الزواج، ومكافحة العنف ضد المرأة.

هل توجد مشروعات عامة في مركز شربين؟

بالطبع نعمل حاليا على إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، وجارٍ العمل على تحديد قطعة أرض لبناء المشروع عليها للتخلص تماما من مشاكل القمامة في قرى المبادرة، كما أننا عملنا علي إنشاء 4 كباري بنطاق الوحدة المحلية بالحصص، ورفع كفاءة مراكز الشباب وإحلال وتجديد مركز طب الأسرة.