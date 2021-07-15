طعنها بالسكين.. رجل ينهي حياة زوجته لاختلافه معها في أسيوط

خلاف أسري بين سيدة زوجها في منطقة السلخانة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، تطور من مجرد مشادة كلامية إلى شجار انتهى بمقتل السيدة على يد زوجها، بعدما طعنها بسلاح أبيض «سكين»، سقطت على إثره أرضًا، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

اتصال الجيران بشرطة النجدة

بعدما طعن المتهم زوجته، كان صوت شجارهما قد وصل إلى جيرانهم، ما جعل بعض منهم يذهب إليه من أجل التهدئة بينهما، إلا أنهم تفاجأوا بجثة السيدة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

أثار المشهد رعب الجيران، ما جعلهم يقررون الاتصال بغرفة عمليات النجدة، ويقدموا بلاغًا بأن ثمة جريمة قتل وقعت، وأن رجل قتل زوجته طعنًا داخل منزلهما.

الشرطة في موقع الحادث

وورد بلاغ الجريمة إلى مركز شرطة القوصية، حيث دائرة وقوع الجريمة، ومن ثم أخطرت مديرية أمن أسيوط، وعلى الفور تحركت قوة من رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، ليجدوا المجني عليها غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، وتدعى «ن.س»، تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل.

وأجريت المعاينة الأولية لمسرح الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ونقلت جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان مركز شرطة القوصية.

وأمام فريق البحث الجنائي اعترف المتهم بجريمته، وقال: إن ثمة خلافات أسرية كانت بينه والمجني عليها، إلا أنها تطورت، ما دفعه إلى قتلها طعنًا بالسكين.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، ووجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد بعد التحقيق معه والاستماع إلى اعترافاته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي للمجني عليها؛ لبيان السبب الحقيقي للوفاة.