أسوأ 10 عادات غذائية.. تؤدي للإصابة بالسكر والضغط والقلب

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من الإفراط في تناول الطعام والعادات الغذائية السيئة التي تضر بالصحة، راصدا أسوأ 10 عادات غذائية تؤدي إلى الإصابة بأمراض السكر والضغط والقلب.

وأشار شعبان، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن العادات الضارة بصحة المصريين تتمثل في الآتي..

١ـ الأكل حتى الامتلاء والأكل قبل الشعور بالجوع والسرعة في الأكل.

٢ـ الطبخ بالسمن النباتي الصناعي.

٣ـالتهام كمية كبيرة من الخبز الأبيض.

٤ـ زيادة كمية الأرز في طعام الغذاء.

٥ـ تناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق و«البلوبيف».

٦ـ تناول الحلويات بكثرة.

٧ـ الإفراط في شرب المشروبات الغازية المحتوية على السكر والعصائر المحلاة بالسكر، بدلا من شرب الماءوينصح باستبدالهم بالماء والشاي والقهوة دون سكر.

٨ـ كثرة استهلاك البطاطس في أطعمة «التيك أواي».

٩ـ زيادة الملح في الطعام.

10 ـ تناول أطعمة التيك أواي.

إرشادات للحفاظ على القلب

من ناحية أخرى، أشار شعبان إلى أن الضغوط النفسية وكبت الأحزان يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأزمات قلبية، داعيا إلى أهمية محاولة تدريب القلب على نزع الغل والغيرة والتشاحن، مضيفا أنه يستقبل حالات كثيرة يتضح أنها مصابة بأمراض القلب بسبب كبت الأحزان داخلها.

ودعا إلى اتباع الإرشادات المهمة لتجنب الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، نتيجة الحزن أبرزها تجنب التعرض المستمر للضغوط النفسية، المتمثلة في الزعل والانفعال، والحرص على تناول المشروبات العشبية وممارسة تمارين التنفس واليوجا، للشعور بالاسترخاء، إلى جانب الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى عدم الإفراط في تناول المشروبات المنبهة، والابتعاد عن الكحوليات.