«القومي للبحوث» يحذر من تناول الحلويات في العيد: تسبب أمراض القلب

كثيرًا ما يلجأ عدد من المواطنين لتناول حلويات متنوعة في أول أيام عيد الفطر، دون معرفة إذا كانت لها أضرار سلبية أم لا؛ لذلك يجب على الكثير من المواطنين إتباع مجموعة من النصائح المهمة في تناول الحلويات التي كشف عنها المركز القومي للبحوث.

وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث لـ"الوطن"، إن الصيام في شهر رمضان المبارك يعتبر فرصة مهمة يجب على الإنسان استغلالها جيدًا للتخلص من الدهون الزائدة والمتراكمة في الدم، فضلاً عن المحافظة على الوزن النسبي للجسم عامة وتجنب إحتمالية حدوث أي اضطرابات أو مشكلات في الجهاز الهضمي، خاصة في أول أيام عيد الفطر بعد تناول أكلات وحلويات مختلفة.

وأضاف سعيد، أنه هناك مجموعة من النصائح المهمة يجب إتباعها في أول أيام العيد، أبرزها ضرورة مراعاة تنظيم تناول أي وجبات غذائية في عيد الفطر، خاصة مع اختلاف مواعيد تناول الوجبات من شهر رمضان لأيام العيد.

وأكد أنه يجب على المواطنين تناول وجبات خفيفة وبكميات صغيرة، خاصة في وجبة الإفطار، موضحاً أنه يفضل تناول كوب من اللبن الخالى من الدسم، بجانب قطعة صغيرة من الجبن، فضلاً عن تناول طبق من الخضروات وربع رغيف خبز.

وأوضح أنه يجب تناول الترمس والحلبة المنبتة لإنهم لهم فوائد غذائية وصحية كثيرة، فضلًا عن ضرورة شرب المياه بكثرة، والإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه يعمل على حرق الدهون، بجانب الإكثار من شرب النعناع والقرفة والحلبة؛ لأنها تساعد على الهضم وانخفاض نسبة السكر والكوليسترول في الدم.

ولفت إلى ضرورة عدم تناول الطعام بسرعة في وجبة الإفطار حتى يتم مضغه جيداً لمنع حدوث تلبك معوي، وتجنب الإفراط في تناول الحلويات التي تؤدي إلى ارتفاع الدهون والسكر في الدم، مشددًا على ضرورة عدم تناول الحلوى المصنعة من الزيوت المهدرجة لأنها تسبب مشكلات خطيرة على صحة الإنسان.