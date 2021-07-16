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عاجل.. إغلاق مراكز تطعيم كورونا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

كتب:

مريم الخطري
02:01 م | الجمعة 16 يوليو 2021
حملة التطعيم بلقاح كورونا

حملة التطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إغلاق مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية يومي 19 و20 يوليو الجاري «وقفة عيد الأضحى 2021 وأول أيام العيد»، على أن تعود للعمل بعد ذلك بصورة طبيعية. 

وقالت مصادر في الوزارة، إن يومي الإغلاق بسبب عيد الأضحى المبارك وأن جميع اللقاحات التي استوردتها مصر أو تصنع محليا موجودة في كل مراكز تلقي اللقاح، مطالبة المواطنين بالذهاب للمراكز عقب إجازة عيد الأضحى. 

 

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