طلاب الجامعات المصرية يزورون المعالم الأثرية والسياحية بالفيوم.. صور 

نظم الطلاب والطالبات المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، زيارة لمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، زاروا خلالها المعالم الأثرية، والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقدهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، استجابة لدعوة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التي وجهها لهم خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، حيث شملت الرحلة زيارة جبل المدورة وشلالات وادي الريان، كما تفقدوا أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلي بمركز يوسف الصديق.

يوم ترفيهي بالفيوم للوفود المشاركة باللقاء القمي السابع لطلاب الجامعات

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّه تم تنظيم يوماً ترفيهياً للوفود المشاركة باللقاء القمي السابع، بالتنسيق مع جامعة الفيوم، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لمشاهدة ما تتمتع به المحافظة من إمكانات بيئية وتاريخية، فضلاً عن تفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمبادرة.

الوفود المشاركة باللقاء القمي السابع تزور وادي الريان وجبل المدورة

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ اليوم الترفيهي شمل زيارة جبل المدورة وشلالات وادي الريان، وأعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلي بمركز يوسف الصديق.

إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمى على الجهد المبذول للارتقاء بحياة المواطنين

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنّ تلك الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمي، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمي السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يُسهم في الترويج للسياحة الداخلية.

جامعة الفيوم احتضنت اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين بالجامعات

تجدر الإشارة إلى أنّ اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، أُقيم بجامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة ٦ من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجاري وإنتهت أمس الخميس.