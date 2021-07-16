طلاب الجامعات المصرية يزورون المعالم الأثرية والسياحية بالفيوم.. صور
كتب:
أسماء أبو السعود
02:32 م | الجمعة 16 يوليو 2021
طلاب الجامعات المصرية يزورون جبل المدورة ووادي الريان بالفيوم
نظم الطلاب والطالبات المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، زيارة لمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، زاروا خلالها المعالم الأثرية، والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقدهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، استجابة لدعوة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التي وجهها لهم خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، حيث شملت الرحلة زيارة جبل المدورة وشلالات وادي الريان، كما تفقدوا أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلي بمركز يوسف الصديق.
يوم ترفيهي بالفيوم للوفود المشاركة باللقاء القمي السابع لطلاب الجامعات
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّه تم تنظيم يوماً ترفيهياً للوفود المشاركة باللقاء القمي السابع، بالتنسيق مع جامعة الفيوم، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لمشاهدة ما تتمتع به المحافظة من إمكانات بيئية وتاريخية، فضلاً عن تفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمبادرة.
الوفود المشاركة باللقاء القمي السابع تزور وادي الريان وجبل المدورة
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ اليوم الترفيهي شمل زيارة جبل المدورة وشلالات وادي الريان، وأعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلي بمركز يوسف الصديق.
إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمى على الجهد المبذول للارتقاء بحياة المواطنين
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنّ تلك الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمي، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمي السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يُسهم في الترويج للسياحة الداخلية.
جامعة الفيوم احتضنت اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين بالجامعات
تجدر الإشارة إلى أنّ اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، أُقيم بجامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة ٦ من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجاري وإنتهت أمس الخميس.