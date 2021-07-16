وزيرة تونسية سابقة تطالب بإيقاف إبرام عقود الزواج

طالبت وزير الصحة التونسية السابقة والأخصائية في الأمراض الصدرية، الدكتورة سميرة مرعي، اليوم الجمعة، جميع البلديات بإيقاف إبرام عقود الزواج في تونس.

وانتقدت الوزيرة التونسية السابقة، سميرة مرعي خلال مداخلتها في برنامج «وين إنت وين أحنا»، بشدة تواصل تنظيم حفلات الزفاف رغم الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به مختلف جهات البلاد.

وأكدت على أن حضور الحفلات يساهم بشكل كبير في تواصل عدوى فيروس كورونا مما أدى إلى نفاد الأكسجين في عديد من المستشفيات.

وبينت سميرة مرعي أنه من الضروري إيقاف إبرام عقود الزواج لمدة لا تقل عن 15 يوما لإيقاف تنظيم الحفلات والتجمعات.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان بخصوص الوضع الوبائي في شرق المتوسط والقارة الإفريقية أن تونس سجلت منذ بداية يوليو أعلى معدل وفيات بكورونا في إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى «تضاعف عدد الوفيات بتونس في أقل من أسبوع، من 119 وفاة يوم 5 يوليو إلى 189 حالة وفاة في 8 يوليو».

وأعلنت تونس يوم الأربعاء الماضي تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8213 إصابة خلال 24 ساعة.

جدير بالذكر أن التطعيم باللقاح المضاد لكورونا لم يشمل حتى الأحد الماضي سوى مليونين و206 آلاف و980، تلقى 676 ألفا و613 شخصا منهم الجرعة الثانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.