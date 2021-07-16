حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى: ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة تصل لـ45

بالتزامن مع ارتفاع موجة الحر الشديد اليوم التي وصلت في بعض المناطق لـ 42 درجة مئوية، يتساءل الكثير عن حالة الطقس المتوقعة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق الثلاثاء 20 يوليو الجاري.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يسود خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن الطقس ليلا يوم الثلاثاء المقبل سيكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ونوهت الهيئة أنه خلال أول أيام العيد تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبري 37 25

- الوجة البحري 37 25

- السواحل الشمالية الغربية 31 23

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32 24

- جنوب سيناء وسلالسل جبال البحر الأحمر 40 28

- شمال الصعيد 40 25

- جنوب الصعيد 45 27

طقس وقفة عيد الأضحى المبارك

وفي سياق متصل نوهت الهيئة العامة للأرصاد، أنه اعتبارًا من الاثنين 19 يوليو الجاري، ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنه يسود طقس حار رطب نهار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.