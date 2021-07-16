صلاح عبد الله في رسالة لـ حلا شيحة: ليه الهري والهرتلة؟

حرص الفنان صلاح عبد الله، على إبداء رأيه بشأن أزمة الفنانة حلا شيحة التي تبرأت من فيلمها الأخير «مش أنا» مع تامر حسني، ووصفت مشاهدها الرومانسية معه بأنَّها «تغضب ربنا» فضلًا عن انتقاداتها للوسط الفني.

وكتب الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بطريقته الساخرة قائلًا: «خاطر على غفلة، جلا جلا، حلا حلا، دا كان ممكن يكون هلا هلا، لوكان يا بنتي بدون هري وهرتلة وبلبلة».

حلا شيحة لزملائها بالوسط الفني: بمقاييس ربنا لم ولن ننجح

وكانت حلا شيحة، قد كتبت عبر حسابها على موقع «انستجرام» قائلة: «تفاجأت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود».

وتابعت: «احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل و بننسى».

حلا شيحة: أنا توبت خلاص

واستطردت حلا شيحة قائلة: «أنا مش حتكسف من حد أنا توبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت و بصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الأخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وبفكرك يا تامر إنت اللي قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا».