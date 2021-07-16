القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1442هـ.

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، «إنَّه لمن دواعي سروري أنَّ أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات، بهذه المناسبة المباركة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة، حراساً أمناء مستعدين للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن وقدسية أراضيه محافظين على مقدرات ومكتسبات شعب مصر العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدَر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدَر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالمناسبة نفسها.