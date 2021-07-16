السياح العرب يرفعون نسب إشغال فنادق القاهرة خلال عيد الأضحى لـ 90%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إن حجوزات السياح العرب خلال إجازات عيد الأضحى المبارك سترفع نسب الإشغال بفنادق القاهرة إلى نحو 90% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، كما أنها ساهمت في زيادة نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي إلى أكثر من 95% خلال تلك الفترة.

عودة العائلات العربية لزيارة مصر

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن» أنه للمرة الأولى منذ عودة مصر لاستقبال السياح الأجانب يوليو الماضي تبدأ العائلات العربية في السفر لمصر، حيث كان غالبية السياح العرب الوافدون لمصر يأتون بشكل فردي، موضحا أن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر، وعودة الحياة الطبيعية داخل الشارع المصري لما كانت عليه قبل جائحة كورونا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، كانت من أهم العوامل التي جذبت السياح العرب لزيارة مصر حاليا، مشيرا إلى أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر يحرصون على زيارة القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، فيما تفضل أعداد صغيرة السفر لشرم الشيخ والغردقة.

تعليق الرحلات السعودية للإمارات

وأوضح أن المقصد السياحي المصري استفاد بشدة من قرار المملكة العربية السعودية بداية الشهر الجاري، بحظر سفر مواطنيها إلى دولة الإمارات، حيث ارتفعت بعد هذا القرار معدلات الحركة الوافدة من السعودية لمصر، لافتا إلى أن السعودية تحتل حاليا المركز الأول بين الدول العربية في إرسال السياح لمصر.

وأشار «فاروق» إلى أن بدء موسم إجازات الصيف في الدول العربية سيرفع أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الأشهر المقبلة، متابعًا: «الحجوزات المستقبلية من الدول العربية تسير حتى الآن بشكل مطمئن، وتوجد حجوزات مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، معربا عن آماله في وجود حجوزات جيدة خلال موسم الشتاء المقبل».