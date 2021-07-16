إيساف يطرح «أنتي الصحاب» على شعبيات.. فيديو

طرح الفنان إيساف أحدث أغانيه بعنوان «أنتي الصحاب» على قناة شعبيات عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والأغنية تنتمي إلى نوعية أغاني المقسوم، وهي كلمات ياسر أبو اليمين، ألحان دونجا، توزيع محمد حريقة، والكليب إنتاج قناة شعبيات للمنتجين أحمد حماد ومحمد مهاب، مونتاج وإخراج سيف الدولي.

أغنية إيساف الجديدة من كلمات ياسر أبو اليمين

وتقول كلماتها: «لو في كلام هقوله تاني هقول بحبك.. وباقى عمري من الليلة دي هعيشه جمبك.. أنتي اللي ليا بعد ربنا وأهلي.. أيوا تستاهلي لما أقول مافيش منك.. أنتي الصحاب والعمر والعشرة الجميلة.. أنتي اللي هسهر أفضفض ليها في كل ليلة.. أنتي الحياة بالنسبة ليا.. و لو عليا اديكي روحي.. وروحي برضو تكون قليلة».

وصرح المطرب إيساف، بأن أغنية «أنتي الصحاب» تدور حول إقرار واعتراف حبيب لحبيبته ليلة الزفاف بأنها ستكون كل شيء في حياته القادمة ويحكي لها عن سبب اختياره لها لتكون أم أولاده.

وأضاف إيساف، أنه يتوقع أن تحقق هذه الأغنية النجاح خاصة في مناسبات الخطوبة والزواج، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الموزع حريقة للمرة الثانية بعد نجاح مهرجان «كذا لون» منذ عامين.

ووجه إيساف الشكر لقناة شعبيات والمنتجين أحمد حماد ومحمد مهاب على دعمهم له واستمرار التعاون بينهم في إنتاج الأغاني، وأعلن إيساف تحضيره لمجموعة من الأغاني المميزة خلال الفترة المقبلة ستطرح تباعا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيساف كان كليب أغنية «كارثة» والذي طرح العام الماضي، ومؤخرا بعد رحيل نجم الكوميديا سمير غانم طرح إيساف أغنية خاصة تأبينا له بعنوان «سيرة حلوة».