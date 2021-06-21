إيساف: سمير غانم الفنان الوحيد «اللي ميختلفش عليه اتنين»

أهدى المطرب إيساف، أغنية «سيرة حلوة» للفنان الراحل سمير غانم، قائلا: «اللي خرج من القلب دايما بيوصل للقلب، وشيء أسعدني جدا جدا إني عملت عمل من قلبي كنت أتمنى يوصل لكل الناس أنها تسمعها، والفن بيعبر عن الفن، ولما اتعلمنا منه عبرنا عنه».

وأضاف «إيساف» خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن اسم الأغنية «سيرة حلوة»؛ فدائما السيرة الحلوة التي يتركها الشخص يتركها لنفسه قبل تركها للناس، وهذه كانت بداية فكرة العمل.

وتابع: «كنا قاعدين نشتغل في أغنية تانية خالص والسيرة جت على الفنانين وحالات الوفاة وكورونا حالة العامة اللي احنا فيها، فجت سيرة الراحل العظيم سمير غانم فحسيت أنه معانا في قلوبنا من أيام ثلاثي أضواء المسرح وفطوطة ورمضان والمسرحيات ولحد لرمضان اللي فات طول عمرنا بنشوف منه الانبساط وبس والسعادة ونقطة جنبها، عمري ما شوفته في حالة غير كده، الفنان الوحيد اللي مفيش اتنين يختلفوا عليه نهائيا، ودة اللي شجعني أكتر على الأغنية».

وأكد المطرب أن «الموضوع خرج من قلوبنا، ودة أقل واجب فنان زيي يقدر يقدمه لفنان عظيم زي سمير غانم، أنا محاولتش أجري ورا الحدث، احنا متأخرناش، ولكن الموضوع خرج من عقلنا ومكناش حاسبينها بعقولنا، كنا بنشتغل بعد حالة الوفاة بفترة، وكلمات الأغنية وصل لقلبي في ثانية».

وعن غناءه المهرجانات، قال: «أنا طريقي الفني هو الكلاسيك، ولما غنيت الأغنية دي كنت في قمة سعادتي وحزني، سعادتي باللحن اللي أثر فيا، أول لما اتحركت مشاعري حسيت بسعادة».