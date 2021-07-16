أول فيديو لخناقة حمو بيكا مع شباب في الساحل: «ضربنا وخد 70 ألف جنيه»

«سباب وألفاظ بذيئة وتكسير زجاج»، ملخص شجار مطرب المهرجانات حمو بيكا، في مارينا بالساحل الشمالي، بعد اصطدام سيارته بأخرى كانت تعبر أحد الدورانات أمام بوابة 5، ليحدث الشجار بين «بيكا» ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، بألفاظ بذئية وسباب وضرب.

وحصلت «الوطن» على مقطع فيديو لمشاجرة حمو بيكا في مارينا بالساحل الشمالي، وظهر فيه مطرب المهرجانات يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين، ومحاولة البعض التحجيز بينهما.

ألفاظ بذيئة وسباب من حمو بيكا

وتواصلت «الوطن» مع الشخص الذي تشاجر معه حمو بيكا، حيث أوضح «أحمد»، أنه كان مع ابن عمه القادم من دبي، في جولة بمارينا 5، وخلال مرور سيارتهم بأحد الدورانات اصطدموا بسيارة أخرى كانت قادمة من الأمام دون أن تهدئ من سرعتها أمام الدوران، ليتفاجأ «أحمد» وابن عمه بأنها سيارة حمو بيكا.

أحمد: كسر لنا زجاج السيارة

نزل مطرب المهرجانات برفقة مجموعة نحو 4 شباب كانوا معه من السيارة «رانج روفر»، واعتدوا بالضرب على «أحمد» وابن عمه، حسبما ذكر، مضيفًا أن الاعتداء كان بالأيدي والألفاظ البذيئة والسباب: «مسكوا قالب طوب وكسروا لنا الإزاز»، لافتًا إلى أنهم لم يتوقفوا عن الشجار والسباب المستمر لمدة ساعة ونصف تقريبا في الشارع.

صاحب السيارة: حمو بيكا طلب 300 ألف جنيه

«أنا هوريكوا أنا هعمل إيه أنا حمو بيكا»، بهذه الكلمات كان رد مطرب المهرجانات على «أحمد» وابن عمه، في محاولتهم تهدئة الأمر: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب»، لافتًا إلى أنهم بعد توجههم إلى قسم الشرطة طلب منهم «بيكا» تعويض 300 ألف جنيه، وفي النهاية ارتضى بـ70 ألف جنيه بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ.

وذكر «أحمد»: «لما خد الفلوس بقى يتعامل معانا عادي ويضحك في وشنا»، لافتًا إلى أن سيارته كل ما حدث بها كسور بسيطة في «الإكصدام» وفي الكشاف، بينما سيارة ابن عمه فرغ منها زيت الماتور، وسقط «الإكصدام» على الأرض، بجانب كسر الزجاج من قبل حمو بيكا وأصحابه: «مش عارف ده إزاي قدوة للشباب».