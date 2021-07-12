حمو بيكا عن صورته على سوشيال ميديا: «شكلي أحلى ودمي أخف في الحقيقة»

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره بصورة جديدة له من داخل حمام السباحة، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حمو بيكا يشارك جمهوره بصورة جديدة

وعلق حمو بيكا على صورته، قائلًا «ميغركوش الصور الحلوة، والضحك اللي على السوشيال ميديا، أنا في الحقيقة شكلي أحلى ودمي أخف».

يذكر أن نقابة المهن الموسييقين كانت أصدرت قرارًا بوقف مطربي المهرجانات، ومن بينهم حمو بيكا، من الغناء أو إحياء أي حفلات غنائية، لعدم حصولهم على تصاريح بهذا الأمر.

وذكر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، أن حمو بيكا مطرب مهذب ونصحه بأن يخضع لدروس في الغناء قبل التقدم مرة أخرى للحصول على عضوية النقابة.

وظهر حمو بيكا من خلال فيديو على صفحته الخاصة، وقال إنه يكن للمطرب هاني شاكر كل الاحترام، وأنه بالفعل ألغى كل رحلاته وحفلاته وبدأ أول دروسه في الغناء.

حمو بيكا يعزي رامي صبري في شقيقه

وحرص حمو بيكا على نعي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة الفنان كريم صبري، الذي توفى مساء أمس الأحد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث قال «توفى إلى رحمة الله الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».

ومن المقرر أن تشيع جنازة «كريم» بعد صلاة العصر، اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.