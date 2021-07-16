حمو بيكا يدخل خناقة شوارع مع شباب في الساحل: «سباب وتكسير زجاج»

شجار عنيف بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشامل، ما أثار غضب «بيكا» وجعله ينزل من سيارته مع مجموعة من رفاقه؛ لينهالوا بالضرب على صاحب السيارة وابن عمه المرافق له.

تفاصيل خناقة حمو بيكا

ويحكي «أحمد» ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، حسبما ذكر في حديثه لـ«الوطن»، مضيفًا أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

تفاجأ «أحمد» وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته «رانج روفر» مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب، بحسب حديثه: «معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الإزاز»، فضلا عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم.

«أحمد»: حمو بيكا طلب تعويض 300 ألف جنيه

استمر الشجار نحو ساعة ونصف، بحسب «أحمد»: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا»، مضيفًا أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ، موضحًا: «أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا»، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.

يصف «أحمد» ما حدث في سيارة ابن عمه، قائلا إن زيت الماتور تفرغ بالكامل، مع سقوط «الاكصدام» على الأرض، مع كسر الزجاج من قبل حمو بيكا ورفاقه، بينما سيارة مطرب المهرجانات «الاكصدام مفكوك وكسر في الكشاف»، مضيفًا: «عربيته ماشية، عربيتنا واقفة محتاجة ونش ينقلها للقاهرة»، مستنكرًا ما حدث معهم من حمو بيكا: «المفروض ده قدوة للشباب».