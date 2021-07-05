«لو فكرت تجيبه في فرحك».. 30 ألف جنيه أجر حمو بيكا في الساعة

توقف النشاط الفني وإحياء حفلات الزفاف لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، بشكل مؤقت، التزامًا بقرار وقفه من قِبل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، لحين تقنين أوضاعه، لكن ما هو أجر حمو بيكا في الساعة الواحدة لإحياء الحفلات؟

وكشفت مصادر مُقربة من حمو بيكا، عن حجم نشاط حمو بيكا في المناسبات وحفلات الزفاف، موضحة أنه كان يُحيي أكثر من حفل في الأسبوع الواحد، إذ حقق انتشارًا واسعًا في الفترة الأخيرة.

حمو بيكا يحصل على رقم صادم في الساعة الواحدة

وأوضحت أنّ حمو بيكا، يُحيي الحفل بمصاحبة زميله نور التوت، أحد أعضاء فريقه «vip» والموقوف أيضًا عن الغناء لحين تقنين أوضاعه، قائلة: «حمو مش بينزل الحفل من غيره، واتعودوا يغنوا مع بعض على المسرح».

وأشارت إلى أنّ أجر حمو بيكا، في الحفل الواحد، يُحدد بالساعة، حيث تصل الساعة الواحدة في العقد، إلى 30 ألف جنيه، وتصل للزيادة بالتوازي مع زيادة عدد الساعات التي يتواجد فيها حمو في الحفل.

تفاصيل قرار وقف حمو بيكا ونور التوت من نقابة الموسيقيين

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدر قرارًا يُلزم بعدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الذي أصدره مجلس نقابة الموسيقيين، الأسبوع الماضي، بجانب حمو بيكا، كل من «مصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة».

وكانت مصادر من داخل النقابة، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

المتحدث باسم نقابة الموسيقيين يهاجم حمو بيكا

يذكر أنّ طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، شن هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد إعلانه استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان «رجعنا نشوط»، رغم قرار النقابة بمنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض أسماء مطربي المهرجانات، بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم.

وأضاف «مرتضى»، أنه لا يصح أن يقوم أحد لا ينتمي لنقابة الموسيقيين بالغناء، فنقابة المهن الموسيقية، مثلها مثل النقابات الأخرى، متسائلًا: «هل ينفع يكون فيه طبيب مش عضو نقابة أطباء، أو مهندس مش عضو نقابة المهندسين»، مستطردًا: «مطرب المهرجانات حمو بيكا، شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، الكلام ده ما حصلش».