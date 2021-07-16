المنشآت الفندقية تحذر المواطنين من حجز الرحلات عبر جهات مجهولة: نصابين

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن كل فنادق الغردقة جاهزة لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات خلال الفترة الحالية، لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء برفع نسب استقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية إلى 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مشيرا إلى أن الفنادق لجأت لتقديم عروض سعرية وتخفيضات لجذب المواطنين المصريين خلال إجازات عيد الأضحى المبارك وذلك لتعويض تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج، لا سيما من السوق الأوكرانية.

إقبال من المواطنين على السفر للغردقة خلال العيد

وأضاف لـ«الوطن» أن إجازة عيد الأضحى هذا العام طويلة، ما يشجع المواطنين على السفر لقضائها بالمدن السياحية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد فنادق الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين بداية من الغد، موضحًا أن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بالغردقة، ووفقا للحجوزات الحالية قد تتجاوز الـ60% خلال تلك الإجازات.

"الشاعر": البعد عن الكيانات الوهمية في حجز الرحلات

ومن جهته، حذر هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، المواطنين الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى بالفنادق الموجودة بالمدن السياحية، من الحجز عبر الصفحات المجهولة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشركات الوهمية التي تنظم رحلات بالمخالفة للقانون، وذلك حتى لا يتعرض المواطنون للنصب والخداع، مشددا على ضرورة الحجز عبر الكيانات المرخص لها بتنظيم الرحلات، وهي شركات السياحة العضوة بغرفة شركات السياحة والسفر أو عبر الحجز المباشر من الفندق سواء إلكترونيا أو مباشرة، موضحا أن تلك الكيانات ستلتزم بتنفيذ التعاقد مع العميل فضلاً عن أنه يمكن للمواطن شكواها للغرفة أو لوزارة السياحة والآثار، وسيحصل على حقوقه كاملة حال كان هناك أي خطأ في تنفيذ البرنامج.

وأشار «الشاعر» خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنه من المتوقع أن تتسبب إجازات عيد الأضحى هذا العام في حدوث رواج سياحي في جميع المدن الشاطئية المصرية، لا سيما القريبة من القاهرة كالإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالي.