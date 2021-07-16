موعد التقديم لكلية الشرطة 2021: يبدأ من يوم 20 يوليو الجاري

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، عن موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وخريجي كلية الحقوق للعامين الماضي والحالي، وكذا لراغبي الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين من 22 تخصصا مختلفا للذكور والإناث من بينها الإعلام والطب والصيدلة والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية وغيرها، وشملت التفاصيل التي أعلنها «إبراهيم» موعد التقديم لكلية الشرطة 2021.

موعد التقديم لكلية الشرطة 2021

وأوضح اللواء «إبراهيم» أن موعد التقديم لكلية الشرطة 2021، يختلف بحسب المؤهل، فحملة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، للعام الماضي، عليهم البدء في تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أما الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، للعام الحالي، فعليهم تقديم طلباتهم اعتبارا من يوم 12 أغسطس المقبل وحتى يوم 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

أما الحاصلون على شهادة الثانوية العامة من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعامين الماضي والحالي، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس المقبل وحتى يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، واشترطت وزارة الداخلية على طلبة الشهادات الأجنبية تقديم شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وإرفاقها بأوراقهم.

أما طلبة الدور الثاني في الثانوية العامة، فتنطبق عليهم ذات المواعيد الخاصة بالناجحين في الثانوية العامة، اعتبارا من الخميس 12 أغسطس المقبل وحتى الإثنين 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت، ويُسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم ودخول اختبارات «القدرات والمقاس والقوام» فقط، وتُستكمل باقي الاختبارات عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة وهي 65% كحد أدنى.

وبالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق «ذكور وإناث» وبكالوريوس التربية الرياضية «الإناث» للعام السابق، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 19 أغسطس المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، أما الحاصلون على نفس المؤهلين السابقين للعام الحالي، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 21 أغسطس المقبل وحتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأخيرا، فبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، في التخصصات المطلوبة بقطاعات وزارة الداخلية، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 21 أغسطس المقبل وحتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.