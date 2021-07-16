مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار في سوهاج

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اصطدام قطار به في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مستشفى جرجا العام.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به بجوار الكوبري المخمس بدائرة قسم شرطة جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم، وتبين أن الجثة لذكر في العقد السابع من العمر مجهول الهوية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

حرر محضر بالواقعة، وكُلف رجال المباحث بالتحري في الواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن محطة سكك حديد العسيرات، شهدت أول أمس مصرع فتاة، ارتطمت بجسم صلب في أثناء نزولها من قطار روسي في أثناء تحركه، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد تحرير محضر بالواقعة.