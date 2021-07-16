السيسي عن مشروعات الري والطرق في دمنهور: اشتغلنا في كل حاجة بالتوازي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا.

وشرح أحد المهندسين للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، من بوابة القاهرة علامة الكيلو 30، وحتى بوابة الإسكندرية علامة الكيلو 190، بإجمالي 160 كم، موضحًا أن الطريق يصل إلى 4 حارة مرورية لطريق الخدمة بكل اتجاه، وعرض 8 حارة مرورية كل اتجاه، بإجمالي 16 حارة مرورية للطريق ككل، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من أعمال التطوير.

كما تطرق المهندس إلى تطوير محور الضبعة، من تقاطعه مع الطريق الدائري الإقليمي علامة الكيلو 30 وحتى وصلة الضبعة حتى الكيلو 285، بإجمالي طول 250 كم، ويبلغ عرض الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه للطريق الرئيس، حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء طريق خدمة بطريق الخدمة بجوار الطريق الرئيسي، بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة الطريق الحالي القائم ليصل من 3 حارات مرورية إلى 5 حارات مرورية، ليكون الاتجاه عبارة عن 8 حارة مرورية بكل اتجاه، بواقع 16 حارة مرورية للطريق ككل.

وأشار، إلى أن الغرض من تطوير وإنشاء طريق الخدمة خدمة الرقعة الزراعية التي ستمتد على جانبي محور الضبعة لإنشاء الدلتا الجديدة، كما استعرض أيضا تطوير الطريق الدولي الساحلي بتقاطعه مع طريق وادي النطرون- العلمين، بإجمالي طول 55 كم، حيث يصل الطريق إلى 6 حارة مرورية في كل اتجاه بواقع 12 كم للطريق ككل.

وأكد، أنه سيجري تنفيذ خط ناقل لمياه صرف الأراضي الزراعية من مدينة دمنهور مرورا بطريق القاهرة- الإسكندرية عند كوبري أبو الخير، ثم تعديل المسار جنوبا بإجمالي طول 188 كم، موضحًا أن الغرض من إنشاء المسار وترعة الحمام نقل المياه وصرف الأراضي الزراعية بدمنهور واستخدامها لإعادة ري واستصلاح زمام 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة استكمالا لاستصلاح مليون فدان بالدلتا الجديدة.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «كل الجهد الذي يبذل في هذه المنطقة، يستهدف الحصول على مياه الصرف وتجميعها وتحويلها من خلال محطة الرفع بدمنهور إلى محطة معالجة ثلاثية متطورة، بعد أن كان يجري إلقاء هذه المياه في المكس، فقد جمعنا هذه المياه بالكامل، ونفذنا مسار لمحطات رفع، لأننا نتحرك عكس الانحدار الطبيعي للأرض».

وأضاف: «كانت قدرة محطة الرفع 6.8 مليون متر مربع في اليوم، ثم ارتفعت إلى 8 ملايين متر مربع في اليوم، ثم تنتقل إلى محطة المعالجة، وبعدما يجرى معالجتها، فإنها تنتقل إلى محطات رفع تاني تحريكا إلى الأراضي الموجودة في وادي النطرون حتى يتم زراعة المليون أو الـ2 مليون فدان التي نستهدف زراعتها».

وتابع: «اللي عاوز أقوله هنا في شبكة الطرق اللي بتتعمل، إننا مستنيناش، لكننا بنشتغل بالكامل في المنطقة بالتوازي، بنعمل مشروع الري والطرق الرئيسية اللازمة، وفي تخطيط كامل للمنطقة في الدلتا الجديدة».