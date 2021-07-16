طمأنت المصريين وأسعدتهم.. 3 أشياء انتظرها الشعب وحققها السيسي خلال 4 ساعات

ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، لمدة بسيطة لم تتجاوز 4 ساعات، استطاع خلالها أن يطمئن المصريين على ثلاثة أمور شغلت تفكيرهم خلال الفترة الماضية، ما بين الحديث عن السد الإثيوبي الذي أثير بقوة خلال الأيام الماضية، والاستعداد لعيد الأضحى 2021، الذي سيحل بعد أيام قليلة، والمشروعات التنموية التي انتظرتها آلاف القرى المصرية، لعشرات السنوات.

قضية السد الإثيوبي

مع إعلان أديس أبابا رسميًا بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن لمحاولة حلحلة الأزمة، ظهرت قضية السد على السطح مرة أخرى وأصبحت الشغل الشاغل للمصريين، ولذلك كانوا في انتظار تطمينات الرئيس السيسي بأن القضية في أيدٍ أمينة.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر، إن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا، وأن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر شاء من شاء وأبى من أبى، مشددًا على أنه «لا يليق بنا أن نقلق ومتقلقوش من حاجة وعيشوا حياتكم».

انطلاق قطار تنمية 4500 قرية

الموضوع الثاني الذي أنجزه السيسي كان إطلاق قطار التنمية الحقيقية والشاملة لآلاف القرى المصرية، وحدث ذلك خلال المؤتمر، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع «حياة كريمة» هو من أكبر وأضخم المشروعات، في تاريخ مصر كلها، حيث إنه يحقق التنمية في حوالي 4500 قرية مصرية، وحوالي 28 ألف تابع، ومن المقرر أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 58% من سكان مصر.

وكشف مدبولي، عن أن هذه المشروعات سوف تشمل الصحة والتعليم، والبنية التحتية والمشروعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وأيضا التمكين الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر.

إجازة عيد الأضحى

أما الموضوع الثالث الذي كان ينتظره المصريون فهو إجازة عيد الأضحى 2021، الذي يحل الاحتفال به خلال أيام قليلة، وعقب انتهاء المؤتمر بدقائق معدودة، وجه الرئيس السيسي، بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتعديل إجازة عيد الأضحى، من غد السبت الموافق 17 يوليو، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.